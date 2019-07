I principi della dinamica

I sistemi a cuscino d'aria permettono di annullare quasi completamente gli attriti e sono usati non solo per i carrellini degli esperimenti di fisica ma anche in reali sistemi di trasporto (hovercraft) e in ambito industriale per la movimentazione di componenti. Sistemi di trasporto di questo tipo possono portare carichi fino a 280 t. Un sistema genere deve essere utilizzato con le dovute cautele: supponi che si sposti a una velocità di 1 m/s. Calcola in quanto spazio fermano questo carico 10 uomini in grado di esercitare una forza media di 900 N ciascuno.