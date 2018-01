Ho iniziato fisica quest'anno e già sto andando in panico...mi date una mano, per favore?

Guardate, è da tutta mattina che sto dietro a questo esercizio, ma proprio non riesco!

Sono riuscita a farne più di metà, ma a queste domande non riesco proprio a capirle... Mi date una mano, per favore? Ne sarei davvero riconoscente.

Questo è il testo:

Un astronauta, con massa pari a 70 kg e in viaggio verso la luna è soggetto all'azione Delle forze di attrazione sia della luna sia della terra.

Considera:

-massa della terra: 5,98×10^24 kg

-massa della luna: 7,36×10^22 kg

-distanza dal centro della terra al centro della luna: 3,8×10^8 m

-costante di gravitazione universale: 6,67×10^-11 N×m^2/kg^2

Nel momento in cui la nave spaziale si trova in allineamento sia con la terra sia con la luna:

(E qui ci sono diverse domande, ma io non riesco a risolvere queste 4)

1) calcola la forza di attrazione gravitazionale della terra a cui l'astronauta è soggetto quando si trova a 3,42×10^8 m dalla terra

2) calcola, con l'astronauta nella stessa posizione, la forza di attrazione gravitazionale della luna.

3)spiega che cosa succede all'astronauta quando si trova in quella posizione 4)illustra che cosa succederebbe all'astronauta se uscisse e si allontanasse dalla nave spaziale trovandosi a una distanza dalla luna inferiore a 0,38×1

Grazie in anticipo^^