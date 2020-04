Help! Sono negato in fisica, mi date una mano, è urgente

Ragazzi mi aiutereste, sono in ritardo con la consegna di questi es. di fisica sulle forze di attrito , elastica e peso1- La forza orizzantale necessaria per mettere in movimento un tavolo di massa m=15 kg è F=45 N. La forza necessaria per mantenerlo in movimento è inferiore del 15%. Trascura la presenza dell'aria. Determina il valore del coefficiente di attrito dinamico. 2- Un attrezzo usato per rinforzare la muscolatura degli avambracci contiene una molla a spirale. Per comprimere la molla di 0,0191 m è necessaria una forza di 89 N. Determina la forza necessaria per comprimere la molla di 0,0508 m. 3- Calcolare la forza d'attrito dinamico di un blocco di legno di massa 8,5 kg che si muove su un piano orizzontale anch'esso di legno. (kd=0,50) 4- Calcolare la forza d'attrito dinamico di un blocco di legno di massa 8,5 kg che si muove su un piano orizzontale anch'esso di legno,se sul blocco preme una forza di 400 N. (kd=0,50) Se la forza anziché premere tirasse verso l'alto, quale sarebbe il valore della sua forza d'attrito? Ragazzi sono in crisi, per favore aiutatemi..