Help prof Fisica Folgorata

A scuola sta la prof che si è messa in testa di spiegarci la materia facendo una serie di problemi che hanno come protagonisti le pompe idrauliche. L'unica cosa positiva della faccenda è che ogni volta che parla di pompe scoppiano risatine in tutto l'ambiente!! Per il resto è tutta una grande tragedia, visto che si tratta di un argomento poco dibattutto pure sul web. Sembra che di pompe idrauliche o sommerse al Mondo del web, salvo demshop o pochi altri siti approssimativi di termoidraulica, non gliene freghi (direi giustamente) una ceppa... Conoscete altri esperti del settore che sappiano come calcolare la prevalenza e la portata d'acqua di un impianto senza essere idraulici o farsi venire un'ulcera al cervello?