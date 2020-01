Help: piano inclinato con molla.

Un corpo di massa m viene lanciato su per un piano liscio, inclinato di un angolo T rispetto all’orizzontale, per mezzo di una molla di costante elastica K. Giunto alla fine del piano inclinato, in corrispondenza della quota h rispetto al suolo, il corpo prosegue nel vuoto ed atterra a 20 cm dalla base del piano. Calcolare la compressione della molla. Se il piano fosse scabro (Md =0.2), dire se, per uguale compressione della molla, il corpo supera il piano e, in caso affermativo, calcolare la distanza dalla base del piano a cui il corpo atterra.