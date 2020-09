Una carica è distribuita uniformemente su un filo rettilineo indefinito con densità lineare 6 3h 10 C / m − λ = ⋅ . Calcolare la differenza di potenziale P P P P 1 2 2 1 ∆ = − V V V tra i punti P1 e P2 posizionati come in figura. Si assuma: 2 12 0 2 C 8,85 10 Nm − ε = ⋅ .