FLUIDI DEFINIZIONE.....UGEENTEEE PER VERIFICAA,PER FAVOREE

ciao la legge di stevino si applica nello studio dell'idrostatica quindi quando si è in presenza di liquidi statici, fermi e serve a calcolare la pressione esercitata da un liquido su un corpo immerso al suo interno.

mentre bernoulli si applica nello studio della fluidodinamica quindi quando si è in presenza di liquidi (detto fluido ideale) in movimento in un tubo con sezione e altezza variabile legando tra loro velocità, pressione e densità di questo fluido, mentre l'eq. di continuità serve a spiegare che la pressione di un fluido ideale all'interno di una tubazione rimane costante .