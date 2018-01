FISICA TEST SCUOLA SUPERIOREE

fisica Test

La pressione esercitata dal peso di un oggetto che poggia su una superficie quadrata è:

A direttamente proporzionale alla lunghezza del lato

B inversamente proporzionale alla lunghezza del lato

C direttamente proporzionale al quadrato della lunghezza del lato

D inversamente proporzionale al quadrato della lunghezza del lato

Da quale delle seguenti grandezze NON dipende la pressione in un punto dentro a un liquido?

A L’area di base del contenitore del liquido

B La profondità del punto in cui si misura la pressione

C La densità del liquido

D L’accellerazione di gravità

Sul monte Everest la pressione atmosferica è inferiore a quella presente al livello del mare perché:

A siamo più lontani dal centro della Terra

B l’altezza della colonna di aria soprastante è zero

C il peso della colonna di aria soprastante è minore che al livello del mare

D la temperatura dell’aria è inferiore rispetto al livello del mare

In un torchio idraulico, quale ruolo svolge la pressione atmosferica?

A Si esercita solo sul pistone di aria minore

B Si esercita solo sul pistone di area maggiore

C Si esercita su entrambi i pistoni

D Nessuna delle precedenti affermazioni è vera

In un laboratorio, tre recipienti di forma diversa ma con la stessa base contengono lo stesso volume di liquido. La pressione alla base di ciascun recipiente:

A è la stessa perché il liquido è il medesimo nei tre casi

B è la stessa perchè la base è la medesima nei tre casi

C è diversa perché la forma dei recipienti è diversa

D dipende dall’altezza raggiunta dal liquido

Due liquidi diversi, che hanno densità l’una il doppio dell’altra e non si mescolano, sono versati in un sistema di vasi comunicanti. Le altezze raggiunte dai due liquidi nei rami del tubo a U:

A sono le stesse perchè i due liquidi non si mescolano

B sono direttamente proporzionali alle loro densità

C sono inversamente proporzionali alle loro densità

D dipendono dalle altezze raggiunte dai liquidi nei due rami

Perchè non avvertiamo una spinta di Archimededa parte dell’atmosfera in cui siamo immersi?

A Perchè il corpo umano non è cavo

B Perchè la Spinta, pur reale, è molto inferiore alla forza di gravità

C Perchè la spinta ha lo stesso valore su tutte le superfici del nostro corpo, comunque orientate

D Perchè la Spinta di Archimede è diversa da zero soltanto per corpi di densità inferiore al fluido in cui sono immersi

Un tronco si trova in acqua. Quale delle seguenti affermazioni è vera?

A Se galleggia, la spinta verso l’alto ha lo stesso valore della forza-peso

B Se galleggia, la spinta verso l’alto ha valore maggiore della forza-peso

C Se è completamente sommerso la spinta verso l’alto ha un valore maggiore del suo peso

D Se è completamente sommerso la spinta verso l’alto ha lo stesso valore del suo peso

Se riuscite, potete darmi anche le motivazioni delle risposte? Grazie.