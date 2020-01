FISICA:MOTO CIRCOLARE

Ciao a tutti, per favore potete aiutarmi a svolgere il seguente problema:"Un punto materiale percorre con moto uniforme una traiettoria circolare di raggio 10,0 m partendo dalla posizione A. Se il punto impiega 10,0 s per andare da A in B, qual è la sua velocità istantanea in A?"Risultato: 1,41 m/s ; 1,57 m/s.L'esercizio chiede anche di rappresentarlo graficamente, per favore potreste farmi uno schizzo?Grazie di cuore