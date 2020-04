Due bambini spingono uno scatolone in versi opposti . Il bambino a sinistra spinge verso destra con una forza di 38 N, l’ altro spinge verso sinistra con una forza di 51 N. Lo scatolone però rimane fermoa) Quanto vale l’ attrito ? Che verso ha?b) Quanto vale l’ attrito se anche il primo bambino spinge con una forza di 51 N?Un libro scivola su un tavolo orizzontale. La forza d’at-trito è di 3,2 N. Se il coefficiente di attrito dinamico tra libro e tavolo vale 0,25, qual è la massa del libro?Un’automobile di 1100 kg sta viaggiando su una strada pianeggiante, asciutta. A un certo punto frena brusca-mente per evitare un ostacolo improvviso. Cerca in Tabella 1 i dati che ti possono servire a rispondere alle seguenti domande.a) Qual è la massima forza che può subire la macchina in frenata se le ruote non si bloccano?b) Qual è invece la massima forza se le ruote si bloccano?