Fisica domande termodinamica!!!

Qualcuno può aiutarmi a rispondere a queste domande di fisica su termodinamica e gas perfetti?

1) Com’è l’andamento della pressione dell'aria in una casa ben sigillata nella quale funziona una caldaia?

2) È possibile modificare sia la pressione sia il volume di un gas ideale e mantenere invariata l’energia cinetica media delle sue molecole? Giustifica la risposta.

3) Nell’equazione di stato dei gas ideali, potresti esprimere la temperatura in gradi Celsius anziché in kelvin, usando un appropriato valore numerico della costante R?

4) La media dei moduli delle velocità delle molecole dell’aria nella tua stanza è dell’ordine della velocità del suono. Qual è la loro velocità media?

5) Uno degli aeroporti situati alla maggiore altitudine nel mondo si trova a La Paz, in Bolivia. Perché i piloti preferiscono decollare da questo aeroporto la mattina o la sera, quando l’aria è piuttosto fredda?

6) Un’autoclave è un’apparecchiatura utilizzata per sterilizzare gli strumenti medici. Fondamentalmente è una pentola a pressione, che riscalda gli strumenti in acqua ad alta pressione. Ciò assicura che il processo di sterilizzazione avvenga a temperature maggiori del normale punto di ebollizione dell’acqua. Spiega perché l’autoclave produce temperature così elevate.

7) Il cammino libero medio di una molecola di gas è la distanza media percorsa dalla molecola prima di urtare un’altra molecola. Se il gas subisce una compressione, il libero cammino medio aumenta, diminuisce o resta costante?

Supponi di accendere un ventilatore in una stanza con porte e finestre chiuse. L’azione del ventilatore fa diminuire la temperatura della stanza? Da che cosa dipende la sensazione di maggior frescura che provi?