Ciao ragazzi. Mi aiutate a risolvere il seguente problema per favore:Un giocatore di football americano riesce a percorrere 100 m in 11 s. Durante una partita, partendo da fermo, corre per 6 s con velocità media di 4 m/s poi si ferma, riceve il pallone e comincia a correre verso la meta,che raggiunge in 5 s, con accelerazione costante. Il giocatore raggiunge la massima velocità, pari a quella media della sua migliore perfomance sui 100 m, nel momento in cui va a meta. Supponi che si muova sempre di moto rettilineo.Calcola lo spazio percorso dal giocatore nei primi 6 s.Calcola l'accelerazione del giocatore nel secondo tratto percorso.Calcola lo spazio totale percorso dall'inizio fino al momento del raggiungimento della meta.Il Salto Angel è la cascata più alta del mondo con un dislivello di caduta dell' acqua di 979 m. Considera trascurabile l' attrito dell'aria.Dopo quanto tempo una goccia d'acqua che cade dalla cima della cascata arriverà sull'altopiano sottostante?Dopo quanto tempo il rumore dell'impatto di un tronco trascinato dall'acqua e caduto dalla cascata arriverà in cima alla stessa. Considera la velocità del suono pari a 300 m/s