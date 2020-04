Ciao ragazzi, mi aiutate a completare le seguenti frasi:1 Nel moto vario su un percorso la ....... non è costante.2 Nel moto uniformemente accelerato la velocità all'istante t èv = v0 + at, dove V0 è la velocità ...... e a è l'........3 La velocità istantanea è il valore limite della velocità .... Δs/Δtnell'intorno di un ...... istante, quando il Δt diventa molto .....4 L' accelerazione media di un punto materiale è il rapporto tra la variazione di ..... Δv.5 Nel moto rettilineo uniformemente accelerato le variazioni di velocità sono ..... proporzionali agli intervalli di tempo in cui hanno luogo.6 Il movimento di un punto materiale che si sposta lungo una retta con accelerazione costante è detta moto ....7 Nel moto uniformemente accelerato la legge della posizione per un punto materiale, che all'istante ..... t = 0 s occupa la ...... s = s0 e ha ....... v = v0, e che poi si muove con ....... a, è s = s0 + v0t + 1/2 at^2