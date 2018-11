Vi sono due modi di scrivere 120,1, a seconda dell'ambito. Solitamente si usa

[math]120,1=1,201 \cdot 10^2[/math]

[math]n=m \cdot 10^x\\

\text{esempio:}\\

12.345,6789= 1,23456789 \cdot 10^4[/math]

[math]\text{:}\\0,123456789 \cdot 10^5[/math]

[math]12.345,6789[/math]

[math]1 \cdot 10^4 + 2 \cdot 10^3 + 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 5 \cdot 10^0+6 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2}+8 \cdot 10^{-3}+9 \cdot 10^{-4} [/math]

Nelle calcolatrici si abilita col tast Exp o EE. Generalizzando, il numeroviene espresso come prodotto tra la mantissae una potenza si, in modo che la mantissa sia espressa da un numero decimale, la cui parte intera sia un numero compreso traL'altra notazione, usata in calcolo numerico ad esempio, è chimata notazione a virgola mobile o floating point. In questo caso la mantissa ha la parte intera uguale a zero. E' uguale alla notazione sopra, tranne per il fatto che l'esponente della base 10 aumenta di 1Gli esercizi non credo siano necessari. Si tratta di sfruttare le proprietà intrinseche nel sistema decimale. La posizione di un numero in una cifra esprime quel numero per la potenza di 10 elevata la posizione, contando come inizio posizione 10 elevato zero. Ad esempio, il numero:significa esattamente: