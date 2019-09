FENOMENI DI ELETTROSTATICAA

ciao A TUTTI!qualcuno per favore mi aiutetrebbe a svolgere questo esercizio ? ( con spiegazioni)Due sfere conduttrici cariche di raggi R1= 1,5 cm e R2=0,90 cm e spessori trascurabili sono immerse in un liquido con costante rielettrica relativa = 2,4 . la distanza tra i rispettivi centri è d=30 cm e le densità sono : Densità1= 5 * 10 ^(-c/m^2 e densità2= 2*10^(-7)C/m^2.quanto vale il campo elettrico al centro di ciascuna sfera?calcola il campo elettrico sulla superficie delle due sfererisultati : 0 N/C;2,3 kN/C ; 9,2 kN/Cse riusciste anche a spiegarmelo ve ne sarei molto grata !grazie in anticipo