Esercizio trasformazioni termodinamiche..

Ciao.. non mi riesce questo esercizio

10Una macchina termica reversibile che utilizza un gas ideale monoatomico compie il seguente ciclo:

A fino a B riscaldamento isocoro; PB = 5 PA;

B fino a C espansione isoterma; PC = PA

C fido a A compressione isobara. Il rendimento del ciclo è:

a) ► 28.8%

b)  35.1%

c)  9.45%

Potreste aiutarmi?