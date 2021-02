Esercizio sui condensatori

Un condensatore piano con armature quadrate di capacità C=8e-5 F,è isolato.Lo spazio tra le armature è vuoto.La differenza di potenziale ai suoi capi è V=2e2 V,l armatura a potenziale maggiore è quella superiore.Il codensatore viene poi riempito con due materiali dielettrici.Il primo è omogeneo con costante dielettrica e1=1.1 . Nel secondo costante dieletrica varia linearmente lungo z,vale 1.1 all interfaccia e 1.1 in corrisopndenza dell armatura inferiore.In figura si ha h1=2e-2 m e h2=7e-2 m.Determinare il valore di una carica contenuta in un cubo di lato l=0.4375 e-2m,posizionato con la faccia superiore nel piano che delimita i due mezzi.Chi mi aiuta? Grazie mille davvero