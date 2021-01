Esercizio-legge di coulomb

due sfere conduttrici identiche hanno carica elettrica Qa=2,5 nC e Qb=6,3 nC e distano 0,54 m. le sfere vengono messe in contatto e poi riportate nella posizione precedente.Calcola la variazione, in percentuale, della forza di repulsione tra le sfere dopo e prima di essere state messe in contatto.il risultato dipende dalla distanza iniziale e finale tra le due cariche?Se possibile vorrei un argomentazione ai vari passaggi perchè cercando online non riesco a trovare spiegazioni esaustive.Grazie in anticipo