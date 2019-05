Se mi date una mano a risolvere questo problema ve ne sarei molto grato, non so proprio come fare. Grazie

Una sfera cava fatta di alluminio (la cui densità è 2700kg/m^3) ha raggio esterno R e raggio interno R'. Che rapporto deve esserci tra R'/R affinché la sfera galleggi affondando in acqua distillata esattamente per metà del suo volume?