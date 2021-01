Esercizio fisica barra collegata a segmento di filo

grandi problemi con la preparazione all' esame di fisica, potete aiutarmi???Una sbarretta cilindrica di alluminio lunga a = 20 cm e di raggio r1 = 1 mm è tenuta sotto un segmento rettilineo molto lungo di filo di sezione circolare di raggio r2 = 10 mm. Con dei cavi flessibili si costruisce quindi un circuito con i collegamenti come in Figura. Si calcoli:a)la corrente necessaria affinché la sbarretta rimanga attaccata al filo. Si trascuri lo spessore della guaina isolante sulle superfici del filo e della sbarretta.b)la potenza dissipata dalla sbarretta.La corrente necessaria viene generata da una batteria per auto con una forza elettromotrice chimica di 12 V.c)Qual è la potenza erogata dalla batteria?d)Questo esperimento va fatto con molta cautela. Perché?La resistività e la densità di massa del alluminio sono rispettivamente ro(ohm) =3.2*10^-8 ohm*m e ro(m) = 2.7 g/cm3.