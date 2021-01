Esercizio di fisica elettromagnetismo

Salve ho grandi problemi nella risoluzione di questo esercizio, sapreste darmi una mano?Si consideri un circuito di N = 1000 avvolgimenti di un filo di rame (diametro 1 mm) nel piano xy come in figura, percorso da una corrente di I = 1 A e con dimensioni: raggio interno R1 = 50 cm, raggio esterno R2 = 100 cm. Nel origine c’è una piccola spira circolare con Nspira = 100 avvolgimenti di raggio r = 5 cm. La spira è percorsa da corrente Ispira = 50 mA e il vettore momento di dipolo magnetico della spira è inclinato nella direzione-x di  = 60° rispetto all’asse z. La resistività del rame è ro= 1.68*10^-8 ohm-m.Si calcoli:a)Il vettore campo magnetico creato dal circuito nell’origine.b)Il vettore momento torcente per tenere la spira in equilibrio c)Il coefficiente di mutua induzione magnetica tra circuito e spira.d)La densità volumetrica dell’ energia del campo magnetico nell’origine.e) La potenza dissipata dal circuito.