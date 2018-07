Salve, non riesco a risolvere il seguente problema di fisica. Qualcuno potrebbe aiutarmi spiegandomi come fare? Grazie mille in anticipo.

Una cassa di 20 kg scivola lungo un piano inclinato di 45°. Il coefficiente di attrito fra cassa e piano è 0,35.

a. Qual è l’accelerazione della cassa?

b. Quale forza bisognerebbe applicare alla cassa per farla scivolare con velocità costante?