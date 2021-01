esercizi URGENTI per domani sugli SPECCHI CURVI (fisica)?

Ciao a tutti, ho davvero bisogno di una mano su questo argomento che non ho capito molto bene. Se è possibile anche con relativa spiegazione. Grazie mille in anticipo a chi risponderà1) Una candela è posta davanti ad uno specchio sferico concavo di raggio r= 1,0 m, alla distanza p =(3/2)r dal vertice.a) A quale distanza dal vertice dello specchio si forma l’immagine della candela?b) L’immagine è reale o virtuale?2) Una lucciola sta volando davanti ad uno specchio concavo di raggio 50 cm e si trova ad un’altezza di 20 cm dal suo asse ottico ed ad una distanza di 15 cm dal vertice.a) Determina l’altezza dell’immagine della lucciola e in che posizione si troverà l’immagine.b) Come risulterà l’immagine?3) Supponiamo di mettere davanti ad uno specchio convesso una borraccia termica a 20,0 cm di distanza dallo specchio di raggio pari a 50,0 cm.a) Come sarà l’immagine prodotta dallo specchio?b) A quale distanza dal vertice s forma l’immagine?Le risposte sono:Le risposte sono le seguenti:1)a) p=1,5 m, f=0,5m e q=0,75mb) l’immagine è reale capovolta e rimpicciolita G=-1/22)a) q=-38 cm, G=2,5 h imm =50 cm0b) immagine virtuale, dritta e ingrandita3)a) f= 25,0 cm p= -20,0 cm quindi q= 11,1 cmb) immagine è virtuale dritta e rimpicciolita G= 0,556