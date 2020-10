Esercizi incertezza relativa

Ciao ragazzi avrei bisogno di aiuto con questi esercizi grazieeeela massa di una pietra è 115,12 g puoi misurarla con un’incertezza percentuale inferiore al 3% utilizzando una bilancia che ha una sensibilità di 5 g è una portata di 500g?hai eseguito una serie di misure della lunghezza della tua scrivania. Hai scritto il risultato ottenuto accompagnato dalla sensibilità del metro utilizzato e hai espresso la tua misura in centimetri. Qual è l’unità di misura della relativa incertezza percentuale ?una tua amica misura la lunghezza dell’aula è comunica il risultato dicendo : “ la lunghezza ddll’aula è compresa tra 890 e 900cm”. Qual’è l’incertezza associata alla misura ? Quanto vale l’incertezza percentuale ?una misura di un intervallo di tempo ha dato come risultato il valore T=25000 minuti. L’incertezza relativa della misura è pari a 0,0002 calcola l’incertezza della misura DeltaTscrivi il risultato della misura in secondiuna montagna è alta 2150 m la sua altezza è nota con un’incertezza di 5 metri. Scrivi l’altezza della montagna con la sua incertezza. Calcola l’incertezza percentuale. Un alpinista raggiunge la Cima e vi pone una pila di sassi alta 0,5 m . Come si modifica la scrittura dell’altezza della montagna ?