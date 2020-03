ESERCIZI FISICA EQUILIBRIO PIANO INCLINATO

AIUTOOOOO!Qualcuno riesce a risolvere questi problemi mostrandomi i calcoli?

Lorenzo, tramite la fune montata sul frontale del suo fuoristrada, vuole trascinare un tronco d’albero del peso di 3 quintali poggiato su un terreno la cui superficie è inclinata di 30° rispetto all'orizzontale. Considera il fuoristrada fermo in alto sul terreno orizzontale, la fune parallela al terreno in pendio e l’albero in basso nel pendio.Calcola la forza minima che il verricello deve esercitare per potere trascinare il tronco. Calcola il modulo del vettore componente la forza-peso del tronco in direzione ortogonale alla fune.



Due corpi di massa m1=20 kg ed m2=30 kg distano tra loro 1 m. Quanto è distante il baricentro dal corpo m1?