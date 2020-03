Ciao natascia"domanda da quarantena"Vediamo un pò.Dobbiamo tenere il termometro per qualche minuto perchè serve del tempo affinchè il liquido salga nel capillare, questo tempo indica ladello strumento. Quando la temperatura del liquido è la stessa di quella del nostro corpo, allora non si dilata più e si ferma. Basta leggere la tacca corrispondente per conoscere il valore della temperatura corporea.Il termometro a liquido sfrutta il fenomeno fisico della dilatazione termica dovuta ad un'aumento di temperatura.Il liquido contenuto non è più mercurio ma il galinstan,una lega di gallio-indio-stagno. Questa lega di metalli allo stato liquido, è sensibile agli aumenti di temperatura.P.S.Dicci come procede la tua quarantena!!