Esercizi di Fisica tecnica

Salve, ci sono alcuni esercizi sui quali sono stato addosso per giorni e giorni, ma non riesco a trovare la giusta soluzione… Potreste illuminarmi spiegandomi come risolverli? Mi affido alla vostra esperienza.Gli esercizi sono:1) Si consideri un tubo in cui si abbia un restringimento brusco di sezione (cfr. valvola di laminazione), con un diametro pari a 15 cm. Nella sezione entra 1 kg/s di acqua a 10 bar e 358°C ed esce a 350°C. Si determini la velocità nella sezione di uscita.2) Si abbia compressore dinamico che comprime 10 kg/s di aria da 15°C e 1 bar fino a 50 bar. Il compressore ha un rendimento politropico pari a 0,75. Si calcoli il lavoro reale specifico.3) In un ciclo a vapore surriscaldato la pressione al condensatore vale 4kPa, mentre all’ingresso della turbina si ha vapore a 4,5 MPa e 600 °C. Nell’impianto evolvono 800kg/s di vapore e la turbina ha rendimento isoentropico di 0,87. Si calcoli la potenza termica assorbita durante l’evaporazione.4) In un condizionatore da finestra, il cui compressore consuma 2 kW, funziona secondo un ciclo a semplice compressione di vapore di R134a. La temperatura di evaporazione è pari 0°C e la temperatura di condensazione è pari a 50°C. Si abbiano 5 K di sottoraffreddamento e non si abbia surriscaldamento. Il compressore ha un rendimento isoentropico di 0,83. Determinare il COP.Vi ringrazio infinitamente per l’aiuto!!!