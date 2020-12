esercizi di FISICA sulla TERMOLOGIA per DOMANI. aiuto urgente

Mi hanno assegnato questi esercizi sull'irraggiamento, la convezione e conduzione. (essendo mancato in videolezione queste cose me le sono perse)Potete per piacere darmi una mano con questi esercizi?Grazie a tutti quelli che risponderanno1)Stima la potenza irradiata da una persona che si trova ad una temperatura di 36°C. Ipotizza che il corpo umano si comporti come un corpo nero (e=1) e approssima il corpo a un parallelepipedo di altezza 1,70m e dimensioni di base 0,80cm e 0,15m. [1,8 x 10^3 W]2)Calcola l'emittività di un corpo sferico di raggio 1,0m, che irradia una potenza di 138W quando si trova a una temperatura di 373K. Il corpo si comporta come un corpo nero? [0,01; no]3)Alcune palline d'argento da 1,0g ciascuna, alla temperatura di 85°C, sono immerse in 220g di acqua a 14°C.a. Supponendo che non ci sia scambio di calore con l' ambiente esterno, queste palline devono essere utilizzate per portare la temperatura di equilibrio del sistema 25°C?b. Se fossero utilizzate delle palline di rame, quante palline sarebbero necessarie? [a. 720 palline; b. 440 palline]4)Qual è la potenza irradiata da una sfera di raggio 10,0cm che ha un'emittimità e=1,00 e viene mantenuta a una temperatura di 400K? La costante di Stefan-Boltzmann è 5,67 x 10^-8 W/(m^2 x K^4). [182 W]