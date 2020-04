Esercizi di fisica sulla spinta d'Archimede

Buongiorno ho bisogno di aiuto con dei esercizi di fisica riguardo la spinta d' Archimede sono i seguenti "sono un ragazzo di prima superiore":1.Un corpo ha un volume di 0,1 dm 3 . Il corpo viene immerso nel mercurio che ha una densità uguale a 13,6 Kg/ dm 3 . Quanto vale la spinta idrostatica esercitata dal mercurio?2.Una barca ha una massa di 5000 Kg. Qual è il volume d’ acqua che la barca deve spostare per poter galleggiare ?3.Una boa di massa 4,0 kg e volume 15 dm 3 è legata all’estremo di una fune; l’altro estremo è sta to fissato a uno scoglio sul fondo del mare. La corda non è sufficientemente lunga, quindi la boa è completamente immersa (d (acqua di mare) = 1020 kg/m 3 ). Quanto vale il modulo della forza che la corda esercita sulla boa?