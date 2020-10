ESERCIZI di FISICA sul CALORE E IL LAVORO MECCANICO per DOMANI

Salve a tutti, mi servirebbe una mano con questi esercizi di fisica per domani con relativa spiegazione. Grazie a tutti quelli che risponderanno.1) Un comune cioccolatino fornisce un apporto medio di 75 kcal. Se con la corsa si brucia 1,0 kcal per ogni kilogrammo di peso corporeo per ogni kilometro percorso, per quanti kilometri deve correre un ragazzo di 55 kg per smaltire l' energia fornita dal cioccolatino? [Sol.= 1,36]2) Durante un allenamento una persona solleva ripetutamente un manubrio di 6,2 kg per una distanza di 0,58 m. Quante ripetizioni di questi sollevamenti deve fare per consumare 150 kcal? [Sol.= 18000]3) Una pizza fornisce 450 kcal. Quanti gradini alti 22,0 cm dovrebbe salire Roberto, la cui massa è 60,0 kg, per smaltire l'energia della pizza? [Sol.= 14,5*10^3 gradini]