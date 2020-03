Esercizi di fisica che non riesco a comprendere

Ciao a tutti. Vorrei condividere con voi degli esercizi che non sono riuscito a fare, così magari da sapere che formule devo utilizzare per risolverli. Grazie mille a tutti in anticipo per l'aiutoUn bambino di massa m=25 Kg si trova su uno scivolo, approssimabile con un un piano inclinato θ= 40°. il piano inclinato è scabro, con coefficiente di attrito dinamico μ= 0,8. Si dica con che accelerazione il bambino scende lungo lo scivolo.un corpo viene lanciato da un piano orizzontale con velocità iniziale Vo=5m/s e con angolazione θ= 60°. calcolare l'accelerazione al culmine della traiettoria.un corpo di massa m=100 Kg e volume V=5x10^-2 è legato e immerso interamente in acqua con una fune. Sapendo che la densità dell'acqua è 1000 Kg/m^3, determinare la tensione della fune.un corpo di massa m=250g è lasciato cadere su una molla disposta verticalmente. determinare la costante elastica della molla.vi ringrazio per l'aiuto, sono disperato