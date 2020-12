mi servirebbe un aiuto con questi esercizi 1)Due atleti accelerano un bob di massa 170 kg da fermo a una velocità di 5,0 m/s in 4,0 s. Trascurando gli attriti, calcola la potenza sviluppata da ciascuno degli atleti per spingere il bob.2)Effettuiamo su una molla un lavoro pari a 1000 J. La molla si accorcia di 5,0 cm. Calcola la costante elastica della molla3)Una pompa che ha rendimento 0,80 solleva in 10 minuti 200 litri d’ acqua a un’altezza di 15 m. Calcola la potenza assorbita dalla pompa.Una slitta viene trainata su un piano orizzontale per10 m con una forza di 100 N inclinata di 45° rispetto al piano stesso. La sua massa è 20 kg. Il coefficiente di attrito con la neve è 0,20. Calcola il lavoro complessivo compiuto dalle forzeagenti sulla slitta.4)