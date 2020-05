EHM.. Un aiutino sul procedimento?? pls

Un navicella spaziale che si allontana dalla Terra alle velocità di 0,75c lancia una sonda in direzione opposta al moto,cioè verso la Terra.



a) Supponi che la velocità dello Shuttle rispetto alla navicella sia di 0,40c e che la lunghezza propria di 13 m. Qual è la lunghezza della sonda misurata da un osservatore sulla Terra?



b) Se la sonda fosse stata lanciata nella direzione del moto anziché in direzione opposta, la lunghezza misurata da un osservatore sulla Terra sarebbe stata maggiore, minore oppure uguale alla lunghezza calcolata in a)? Giustifica la risposta e calcola la lunghezza della sonda.



Risultati:

a) 11 m

b) minore ; 6,1 m