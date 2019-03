Stavo sistemando gli appunti e ho un dubbio sull'effetto fotoelettrico...

Se lo si considera in maniera non relativistica(come alcuni esercizi):

E0=energia della radiazione (fotone)

We= lavoro di estrazione

Ke= energia cinetica dell'elettrone estratto

E0=We+Ke corretto?

Se lo si considera invece in maniera relativistica la conservazione dell'energia come avviene?

E0+meC2=E+(meC^2/√[1−(V^2/C^2)] è corretta?

In questo caso però We a cosa corrisponde? A E?

Dove E è l'energia finale del fotone e (meC^2/√[1−(V^2/C^2)]è l'energia finale dell'elettrone.

Grazie

Nessuno può aiutarmi?