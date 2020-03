Dubbio problema teoria cinetica dei gas

Salve a tutti, ho un problema con il seguente esercizio sulla teoria cinetica dei gas , perché il mio libro di testo mi indica una formula leggermente diversa da quella che in realtà servirebbe a risolvere questo esercizio : "Una scatola contiene al suo interno gas azoto. La massa di una molecola di azoto è di 4,65x10^-26kg e la sua velocità è di 5,20x10^2 m/s. La molecola si muove verso destra in direzione orizzontale da un estremo all'altro della scatola percorredo una distanza di 8,02 cm. La forza media complessiva esercitata dalle molecole contro la parete di destra è di 1N. Quante molecole di azoto urtano contro la parete di destra?Risultato : 6,38x10^18Ora il punto è che sul mio libro di testo, nella sezione di teoria, viene fornita la seguente formula per trovare la forza media complessiva di tutte le molecole su una parete: Fmedia= (N m ^2)/3 d, da cui ottengo : N = (3 d Fmedia) / m ^2 [in cui d è la distanza percorsa da una molecola, m la massa di una molecola e ^2 il quadrato della velocità quadratica media] , ma con questa equazione che ho ricavato non mi trovo con il risultato. Cercando su internet ho trovato che l'equazione esatta per trovarmi con il risultato sarebbe la stessa che ho ottenuto io MA SENZA il 3 al numeratore, in pratica ottenevo un risultato 3 volte più grande. Perché allora il mio libro riporta questo 3, l'equazione fornita è sbagliata? Mi sto scervellando ma non riesco a capire.Grazie mille a chiunque voglia aiutarmi.