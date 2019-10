dubbio prima legge di Gay-Lussac

Salve, sto studiando la prima legge di Gay-Lussac (o legge di Charles) sulla trasformazione isobara di un gas e ho due dubbi concettuali.Il primo: perché sul pistone mobile del cilindro in cui è contenuto il gas, per garantire una pressione esterna costante, devono essere messi per forza dei pesetti ? Non c'è già la pressione atmosferica che agisce sul pistone ?Il secondo: nel mio libro di testo ci sono due figure che illustrano rispettivamente lo stato iniziale e lo stato finale di una trasformazione isobara di una gas contenuto nel solito contenitore con pistone mobile. Il contenitore è dotato di un manometro che sia nella prima figura che nella seconda segna sempre lo stesso valore di pressione, come a sottolineare che essendo una trasformazione isobara, la pressione è rimasta la stessa. Ma il manometro in questione non misura la pressione INTERNA, ossia quella del gas ? La pressione interna mica rimane costante in una trasformazione isobara ? E' quella ESTERNA che rimane costante, giusto ? Ad esempio, in una espansione isobara , se la pressione INTERNA, dunque quella del gas , non aumentasse, cosa solleverebbe il pistone verso l'alto? Lo spirito Santo?Sono io che ho capito male l'argomento o sono i vari libri di testo a fare confusione tra pressione interna ed esterna ?Grazie mille a chiunque voglia aiutarmi.