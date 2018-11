Ho visto che non c’è la sezione di astronoma perciò ho deciso di scrivere qui.Vorrei sapere come si risolvono questi tre problemi di astrobomia.Il primo è:trasformare in parsec 4,3 anni luce.Il secondo è:la distanza tra il sole e la terra è 150 milioni di km e il sole impiega 365 giorni per compiere il moto di rivoluzione, e devi trovare la distanza tra il sole e un pianeta che impiega 224 giorni.Il terzo è: due corpi hanno un attrazione di 4,6 N, uno pesa 1950kg.Trova la misura dell’altro.Grazie in anticipo