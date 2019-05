Differenza tra campo elettrico e forza elettrica

Ciao annarè_87

Cerco di aiutati a capire con un esempio.

Facciamo prima una piccola premessa:

.."Esistono due tipi di cariche elettriche positive (protoni) e negative (elettroni).

Cariche dello stesso segno si respingono, cariche opposte si attraggono.

Gli atomi sono elettricamente neutri perché hanno lo stesso numero di protoni (nel nucleo) e di elettroni."..

La forza di attrazione o di repulsione che si esercita tra due cariche elettriche è detta FORZA ELETTRICA (O ELETROSTATICA (perché si considerano le cariche fisse, cioè che non si muovono).

La legge di Colulomb, quantifica questa forza:

F=kq1q2/r^2.

Essa è direttamente proporzionale al prodotto delle due cariche ed inversamente proporzionale al quadrato della loro distanza.

Ma cosa è il campo elettrico?

Definiamo prima cos’è un campo in fisica!!

Un campo è una regione della spazio le cui proprietà sono modificate dalla presenza di un elemento che ne disturba equilibrio.

Esempio

Prendiamo un bel lenzuolo (il nostro spazio) e teniamolo per i quattro angoli in modo che sia ben teso. Poggiamo ora al suo centro una pallina da tennis.. (elemento che modifica lo spazio) !!

Che succede?

Il lenzuolo si deforma, creando una sorta di concavità, se poggiamo una pallina da pingpong sul bordo, questa scivola giù verso quella da tennis !!

Abbiamo creato un campo !!

Il campo gravitazionale, funziona più o meno così.

Il Sole, la nostra stella ha una massa enorme rispetto a quella dei pianeti e ci attira verso di sé, come la palla da tennis al centro del lenzuolo.

Il campo ELETTRICO idem!!

È una regione dello spazio modificata dalla presenza di una carica elettrica.

Per sapere che il campo c’è basta usare una seconda carica, detta di prova, di cui è noto il segno. Se questa viene attratta allora la carica che genera il capo è di segno opposto, se viene respinta è dello stesso segno.

Se hai bisogno di altri chiarimenti, chiedi pure !