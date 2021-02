Datemi una mano con questo problema

Ciao mi potreste dare una mano con questo problemaFilippo vuole trascinare un piccolo baule di massa 40 kg, che si trova poggiato su un pavimento orizzontale, applicando una forza orizzontale di 350 N. I coefficienti di attrito statico e dinamico relativi alle due superfici di contatto sono rispettivamente 0,5 e 0,3. Il baule rimarrà fermo o Filippo riuscirà a trascinarlo? Se il baule si mette in movimento, calcola la forza che si oppone al moto. Se sul baule fermo si siede un bambino di massa 25 kg, Filippo, applicando la stessa forza, sarà ancora in grado di mettere in movimento il baule?