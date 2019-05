Da dove deriva la carica elettrica

Ciaoo



Il prossimo anno frequenterò l'itis e sono ancora indeciso sul triennio...

Mi sta appassionando l'elettronica , ma per'ora è tutta fisica !



vorrei sapere cos'è una carica elettrica , da dove deriva la sua "energia" ?



Sto leggendo guide , tutorial e ho scaricato alcuni libri , ma sono in inglese. Inglese lo sto studiando , ma non è facile



1) In condizione di equilibrio elettrico ( stesso numero di protoni e elettroni senza forze agenti dall'esterno)

la carica elettrica dell'elettrone è già presente o lo è solamente quando una d.d.p. è applicata al conduttore ?

Voglio dire , la carica elettrica è presente solo quando l'elettrone cambia orbita perchè soggetto ad una forza

esterna che lo attira o anche in condizione di equilibrio con i protoni?



2) La carica elettrica deriva dalla carica statica ?