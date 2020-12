Curiosità sul moto parabolico

Salve, nella situazione in cui abbiamo un proiettile a cui viene impressa una velocità iniziale orizzontale se ho un punto e voglio sapere quale velocità deve avere il mio proiettile per colpirlo mi basta sostituire le coordinate nella sua equazione della traiettoria e ricavare Vo. La stessa cosa si potrebbe fare con il moto di un proiettile a cui è stata impressa una velocità iniziale obliqua? Come?



Se l'altezza da cui lancio il mio proiettile coincide con la y del punto che voglio colpire potrà mai il mio proiettile colpirlo?



Grazie in anticipo.