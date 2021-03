Curiosità forza di Coulomb- costanti

Salve a tutti sto studiando le costanti di proporzionalità tra le cariche elettriche e la forza di Coulomb ad esse associata. Nei libri si parla solo della costante nel vuoto e della costante dielettrica, ossia quella relativa al materiale dielettrico (isolante) in cui si trovano le due cariche. Ma perché oltre al vuoto e al mezzo isolante non esiste/non si parla del caso in cui due cariche stanno dentro a un conduttore? Cosa succede alla forza di Coulomb se due cariche si trovano dentro ad un blocco di rame o ferro anziché vetro, acqua distillata o legno ? Grazie mille in anticipo