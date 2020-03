Qualcuno che per favore mi spieghi che ragionamento devo fare per arrivare alla soluzione? Grazie mille non ci capisco una mazzaDue resistori di 2,0 Ω e 4,0 Ω sono sottoposti alla stessa d.d.p. Quale resistore è attraversato dalla corrente con maggiore intensità? Verifica la tua risposta supponendo che la tensione sia di 9,0V.