convenzioni del generatore e dell'utilizzatore

Preso lo schema equivalente di un trasformatore monifase (vedi allegato) non miè chiaro il verso attribuiro alle f.e.m. indotte.A lezione ci dicono che E1 è la fem indotta sul primario dal flusso fi, la quale si oppone alla causa che lo ha generato. Poichè la causa che lo ha generato è la corrente di magnetizzazione che attraversa le N1 spire, mi viene da dire che E1 dovrà far circolare nelle medesime una corrente uguale e contraria alla corrente di magnetizzazione: quindi il verso di E1 dovrebbe essere invertito diventando le N1 spire, un generatore. A quel punto per mantenere il flusso fi dovrò bilanciare la E1 con una f.c.e.m E1' con verso contrario rispetto a quello di figura.Mi potete dare un aiuto? Grazie, Alessandro