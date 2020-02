Condensatori e circuiti

Ragazzi scusate il disturbo ,sono uno studente del liceo che si sta addentrando nello studio dell' elettronica Ho compreso il concetto di potenziale(il lavoro necessario per portare una carica fino a un determinato punto che possiamo considerare a zero potenziale) ma ancora non riesco a capire questo concetto nell'applicazione dei circuiti.Perchè in un circuito un condensatore collegato ad una batteria viene portato allo stesso potenziale della batteria stessa? Questo significherebbe che il lavoro necessario per portare le cariche dall'armatura positiva del condensatore all'armatura negativa e uguale al lavoro che la batteria compie per portare le cariche dal punto a potenziale più basso al punto a potenziale più alto?Aiutatemi please.