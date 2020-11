Tra le caratteristiche di un'automobile, c'è il tempo impiegato dalla stessa per arrivare, da ferma, alla velocità di 100 km/h: la FIAT Panda impiega circa 15 secondi. Tracciare i tre diagrammi cartesiani (spazio-tempo, velocità-tempo ed accelerazione tempo), disegnato per punti (individuare almeno 3 istanti di tempo per grafico), riportando le unità di misura in secondi, metri, metri al secondo e metri al secondo quadrato.