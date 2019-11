Buonasera a tutti! Avrei bisogno d'aiuto in questo problema, non so proprio come risolverlo: "Da una doccia difettosa cade una goccia d' acqua ogni 0,20s. La doccia si trova a un'altezza di 2,8m. Determina il numero di gocce in caduta e la loro posizione rispetto al pavimento, nell'istante in cui una gocciolina si stacca dalla doccia." Il risultato è: 3; 2,6m; 2,0m; 1,0m.Grazie di cuore a tutti quelli che mi risponderanno!