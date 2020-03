Cinematica mru e mrua

Un’automobile in moto su una strada rettilinea con velocità costante di modulo vA0 = 150 km/h scorge davanti a sé, ad una distanza d, una seconda automobile in moto con velocità costante di modulo vB = 80 km/h ed inizia a frenare, imprimendo alla vettura un’ accelerazione costante di modulo a = -2 m/s2.i. Supponendo inizialmente che d sia grande, si calcoli l’intervallo di tempo t1 trascorso per il quale la distanza tra le automobili raggiunge il valore minimo;ii. si calcoli il valore minimo di d tale da evitare l’impatto.Qualcuno potrebbe mostrarmi come risolvere il problema? In particolare non capisco il primo punto.grazie in anticipo