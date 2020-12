Che cos'è il 'coefficiente massimo teorico' di una pompa di calore ?

Salve a tutti, sto studiando il frigorifero e le pompe di calore e oltre al COP (coefficiente di prestazione di un frigorifero) e al coefficiente di guadagno 'k'di una pompa di calore (spiegati abbastanza bene nelle pagine di teoria del mio libro di testo) ...il mio libro se ne esce anche con un 'coefficiente massimo teorico di guadagno' di una pompa di calore SENZA averne parlato nelle pagine di teoria e piazzandomelo come se niente fosse come incognita del seguente problema:'Una pompa di calore compie un lavoro di 2,2 J e trasferisce energia termica di 6,5 J all'interno di un ambiente . Il rapporto Q2/L e' detto coefficiente di guadagno'A] Calcola coefficiente di guadagno [ Risultato: 2,95 ]B] La temperatura esterna è 4,8 °C, quella interna 18,5 °C. Calcola il valore max teorico del coefficiente di guadagno [Risultato= 19,9]Come risolvere questo esercizio, in particolare il punto B ? Che differenza c'è tra coefficiente di guadagno 'normale' e coefficiente di guadagno massimo teorico ? Per caso quest'ultimo ha a che fare con il rendimento eta della macchina termica ideale di Carnot? Se si, c'e una formula specifica che lega il rendimento eta con questi coefficienti teorici? Il mio libro non dice nulla in merito, nemmeno su internet ho trovato molto o perlomeno qualcosa di comprensibile in merito.Grazie mille a chi mi aiutera' a chiarire questi dubbi.