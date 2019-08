Un protone entra in un cilindro di lunghezza b=20 cm in cui è presente un campo magnetico uniforme B=2.2×10^-4 T e orientato lungo l'asse del cilindro come mostrato in figura. Sapendo che il protone descrive una traiettoria ad elica di raggio r=4.8 cm e passo p=30.1 cm si determini: a) il vettore velocità vo (modulo e angolo alfa) del protone in ingresso nel cilindro; b) il tempo necessario per attraversare il cilindro; c) la differenza di energia meccanica del protone tra l'ingresso e l'uscita dal cilindro. [Carica del protone: e=1.6×10^-19 C; massa del protone mp=1.67×10^-27 ]